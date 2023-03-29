特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）過去一直執著於「股神」巴菲特（Warren Buffett）為什麼沒有投資特斯拉。日前，馬斯克再度於社群平台推特（Twitter）上表示，巴菲特沒有及早投資特斯拉，因此錯過了巨額回報。

商業內幕報導，由於蘋果、美國銀行和可口可樂等企業帶來的豐厚報酬，波克夏海瑟威投資組合已經從1994年的150億美元，增加至如今約3000億美元。但馬斯克說，巴菲特本來能透過早點投資特斯拉，來達成相同的目標。

Or he could have just invested in Tesla at $200M market cap when he had the opportunity to do so — Elon Musk (@elonmusk) March 27, 2023

馬斯克透露，巴菲特合夥人孟格（Charlie Munger）在2008年拒絕投資特斯拉。現在馬斯克說「他本來有機會在特斯拉市值2億美元時投資」，這番話意味著，巴菲特和孟格原本能在2008年以2000萬美元持有10%特斯拉股份，不計任何稀釋，估計在特斯拉最高點時價值約1200億美元，即便以目前價位來計算，也有近600億美元，帳面報酬近3000%。

截至2022年底，波克海瑟威投資組合價值較1994年成長逾20倍。美國運通、可口可樂等持股都翻倍上漲，期間也買進蘋果公司、美國銀行和雪佛龍等公司股票，為其帶來可觀的報酬。

報導指出，或許特斯拉股票能為巴菲特、孟格帶來更多財富，但兩人絕不可能成為特斯拉股東。他們的投資策略是選擇在產業中佔據主導地位，且穩定獲利的企業，反觀依2008年的時空背景，特斯拉呈現虧損，當時投入在電池技術的革新，試圖顛覆傳統汽車巨頭。

此外，巴菲特和孟格更擅於逢低出手，且避免不穩定的經營者，這代表特斯拉並不符合波克夏海瑟威的投資標準。