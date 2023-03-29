林之晨表示，台灣之星當初是以高標金競標取得900MHz頻譜，NCC針對「台台併」做出要求繳回900MHz頻譜10MHz頻寬，相較於遠傳、中華電之前在3GMz以下頻段只繳回部份頻寬、顯有不公平之處。台灣大認為，若要繳回「新台灣大」頻譜也要求要有相對應的補償，或者超標頻譜無需繳回。

另外，林之晨強調，台灣大與台灣之星的網路整併，需待合併基準日後才能進行，不過目前還在申請過程中，確切的合併基準日非台灣大可以控制，也無從評估是否可如期於明年6月30日完成網路整併。若無法如期完成網路整併，台灣大可能另外向台北高等行政法院聲請停止執行，請法官裁定。

針對合併後，兩家公司在3.5GHz頻段的CA載波聚合整合狀況，林之晨說。目前技術已可支援台灣大及台灣之星不連續的兩個3.5GHz頻段CA，從去年開始，iPhone14（不包含mini）及三星S22等高階機種已經可以支援兩個3.5GHz頻段CA，預明後年中價位旗艦機以及往後1~2年的低價新款旗艦機都可以支援該頻段的CA。