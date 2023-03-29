勤業眾信聯合會計師事務所財務顧問服務營運長潘家涓致詞時表示，近年全球發生許多不可預測的事件，面對整體經濟緊縮、地緣政治與極端氣候等議題，這些具有重大影響力的事件不僅對企業營運造成了巨大的衝擊，也加劇了誠信風險。

台灣透明組織協會理事長徐仁輝表示，儘管台灣近十年的清廉印象指數表現良好，但仍有進步的空間。國際透明組織（TI）對此提出五大策略，並強調政府、人民和企業攜手反貪腐的重要。

此外，藉由全球貪腐趨勢指數、亞太國家行賄率、政府國防廉潔指數、企業透明度揭露等相關議題，探討貪腐情事如何無形中增加企業成本，不但破壞其內部治理結構與外部制衡機制，並將成本轉嫁到消費者。

勤業眾信聯合會計師事務所財務顧問服務副總經理楊怡芳表示，誠信經營是企業永續發展的基石，因此，企業須重視治理單位所擔責的誠信經營理念及文化的形塑，藉由國際實務和認證提升企業治理水平，以管理營運風險、落實ESG轉型理念、實踐誠信經營的目標，為企業建立可靠可信的屏障。

楊怡芳指出，對企業而言，為防範賄賂、財務舞弊等不誠信行為，應制定風險評估和盡職調查流程以預防和應對風險事件，並可借鑒國際認證標準參考實務運作情境，以強化企業既有管控措施，提升企業誠信經營體質。

陽明交通大學特聘教授暨金融監理與公司治理研究中心主任林志潔教授表示，當企業在實踐永續經營的道路上遇到問題時，是否能夠真正誠信地面對與解決這些問題，成為了檢驗企業誠信的重要指標。

近年國際社會對於企業人權問題的關注逐漸提高進而建立國家行動計畫，制度設計也有帶動企業間相互提升的效果。