數位部長唐鳳今（29）日上午接見捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）所率訪問團代表30人，雙方就數位韌性、資安聯防、公私協力等多項議題交換意見。唐鳳期許臺捷雙方在國際社會並肩前行，共同開創更多合作機會，透過公民參與和數位賦權深化民主。

唐鳳表示，艾達莫娃一行拜訪臺灣，不僅為臺捷雙方合作奠定基礎，也向國際社會展示臺灣並不孤單，這種團結的意識在各國攜手因應共同挑戰時至關重要。

唐鳳指出，臺灣和捷克是共享自由、民主、人權和法治等價值的夥伴，也契合數位部促進「全民數位韌性」的核心理念。臺灣與捷克對未來的共同願景，充分體現在本週一（27日）「捷克在臺中心」的揭牌，相信將是臺捷雙方未來互動的重要基石。

艾達莫娃在會議則表示，臺灣是捷克重要的盟友，雙方在人權、言論自由、民主等重要議題具有共同價值，希望未來進一步在資訊安全、數位韌性等議題上持續交流並發展合作。

本次訪團成員在捷克經濟文化辦事處代表史坦格（David Steinke）及駐捷克代表處代表柯良叡陪同下，由捷克眾議院外交事務委員會主席傑尼雪克（Marek Ženíšek）、安全委員會主席札榷克（Pavel Žáček）、友台小組主席班達（Marek Benda）、眾議員魏伯尼（Marek Výborný）、洛賀曼（Ondřej Lochman）、亞榷（Ivan Jáč）及網路與資訊安全局長金特（Lukáš Kintr）等30位捷克政府官員、跨黨派眾議員，及產學研等各界代表組團共同拜會數位部。