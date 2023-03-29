威而鋼問世到今年正好25年，最新勁敵出現！澳洲一家藥廠宣稱已研發出一款治療勃起功能障礙的鼻噴式藥物，可望2年內上市。

《紐約郵報》報導，澳洲布里斯本生技業者LTR Pharma發布消息指，該公司開發一款鼻噴劑型性功能障礙治療藥物，初期實驗顯示用藥最快5分鐘就能見效。這對全美估達3000萬名苦於勃起障礙的男性而言，不啻是一則好消息。

LTR Pharma董事長羅德尼（Lee Rodne）27日向《澳洲人報》（Australian）表示：「人類的鼻腔不會經過消化系統，藥品由此會直接進入血液，用藥5分鐘至15分鐘就能發揮作用。本公司預期，這種劑型的效果會比口服式錠劑好很多，藥效持久，短時間之內很快見效。」

羅德尼還說，使用LTR Pharma推出的這款鼻噴式藥物，男性朋友應該就不必費事提前規劃用藥時間，而且不會有多種副作用。

威而鋼是現今最常用的男性勃起功能障礙治療藥物之一，但服藥之後要等30到60分鐘才會見效。

LTR Pharma公司把這款鼻噴式壯陽藥命名為「自然而燃」（SPONTAN，暫譯），成分其實是早就問世的PDE5抑制劑「樂威壯」（Levitra）。樂威壯進入人體之後需要1小時至2小時方可見效，比威而鋼更慢。因此LTR Pharma讓這款老藥有了新用法。

目前市面另一種主流藥物則是犀利士（Cialis），服藥後平均30分鐘見效。

LTR Pharma不久就會在澳洲針對SPONTAN展開臨床試驗，針對以口服劑型試驗的另一款PDE5抑制劑效果加以比較。LTR Pharma對於賦予老藥新生命的SPONTAN很有信心，預計2025年在美國上市。

近期挑戰威而鋼的競爭者還不只澳洲的SPONTAN。去年有一項試驗顯示，若把肉毒桿菌直接注射於勃起障礙者的陰莖，會有「顯而易見」的效果。