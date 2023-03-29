桃園市八德生命紀念館為地上7層、地下2層的建物，2021年10月啟用。（陳夢茹攝）

緬懷亡故國軍將士，桃園市長張善政今天參加桃園市軍人忠靈祠112年春祭典禮，擔任主祭官並向國軍將士致敬。桃園市軍人忠靈祠位於八德大安公墓中，其中八德生命紀念館於2021年啟用，提供將近2.3萬個櫃位，4樓的軍徽樓更是市內唯一的國軍忠靈祠，目前共有477人提出申請，櫃位相當足夠。

八德生命紀念館為地上7層、地下2層的建物，場館建置以綠建築為理念，開放式空間引進自然採光，外觀設計採佛教蓮花座的橢圓形造型，設計新穎讓民眾較能接受。納骨塔總容量有8萬4090個櫃位，裡頭設有單人骨灰櫃位、雙人骨灰櫃位、骨骸櫃位、牌位、軍人櫃位、國軍忠靈區及西洋教區，第1階段先提供2萬2789個櫃位，2021年10月啟用。

民政局表示，國軍忠靈區樓地板總面積為1125.6平方公尺，約340.5坪，共可設置1萬5720個櫃位，採分期設置並逐年向中央爭取補助，第1期完工數量為3390個單人櫃位及210個雙人櫃位，目前單人櫃位有459人申請，雙人櫃位則有18人申請。

民政局說，這是桃園市第1個國軍專用骨灰櫃位區，相較其他縣市因為建置啟用較晚，因此仍有相當多空櫃位，可讓服役期間亡故軍人及一生戎馬的榮民落葉歸根，滿足已故軍人、榮民與配偶合葬的心願，並落實政府照顧軍眷遺族的政策。

民政局說明，忠靈祠的安厝對象為現役軍人、因公殉職的現服替代役役男、榮民及其配偶（不含替代役）死亡時，可安厝使用。另外，為提供民眾便捷貼心的服務，另也建置「桃園市軍人忠靈祠」網站，提供線上櫃位查詢服務，減少民眾舟車勞頓之苦，歡迎多加利用。