嚴立婷今（29日）出席醫美記者會，好友「台灣孔劉」梁赫群在《鬼怪》的OST搭配下以神秘嘉賓身分現身，意外製造笑點。嚴立婷透露將拿政府補助的6千前往泰國旅行，30日就會啟程。她說因為清明連假，光是機票費用1個人就要4萬多元，她只好幫2個小孩請假2天提前出發，費用也降為機加酒3萬多元。至於近日的「狒狒事件」，她以人類角度來看，感嘆這有點執法過當。

嚴立婷曾透露，兒子小二時因為好奇模仿其他同學講髒話，讓她相當生氣，她表示兒子現在不會罵髒話，但會把在學校聽到的髒話學回家跟她分享，「我說你知道這什麼意思嗎？他說他不知道所以學起來回家問我，我後來把我知道的髒話都唸出來，我說我都知道這些意思，但是知道也不一定要跟著做」。

她說雖然每天都會跟小四的兒子因為功課賭氣，但這些絕對不會讓她理智線斷掉，她說她最重視的是家教、禮貌還有態度，「他上次對我比放屁的手勢，我就很嚴肅的說『我可以當你的朋友，但我永遠是你的母親』，他當下就有點嚇到，之後就沒有比過」，她說，如果當下沒有制止兒子，難保兒子下一個比的對象就是老師。

嚴立婷透露過年期間，因為婆婆的料理，讓她忍不住大吃大喝，胖了4公斤，好在最近變瘦，她也一股氣的清掉衣櫥所有衣物，花費2、3萬添購新衣，「現在能露就露，最大尺度是肚子這邊可以中空，也能穿細肩帶」。

她說變瘦後有到女兒學校參加班親會，回家時5歲的女兒甜甜的跟她說：「我經過教室的時候看到我媽媽，我覺得我媽媽好漂亮喔」，她說當時有點害羞就說有戴口罩，這樣會看不準，沒想到女兒又說「我就是覺得很漂亮」，讓嚴立婷相當窩心。