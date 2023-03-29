白蘭氏「木寡醣乳酸菌-高纖配方」30入890元。（白蘭氏提供）

善存「3效順暢益生菌粉末顆粒」至特定平台享買四送一特惠組，優惠價3596元。（善存提供）

正官庄「紅力超人益生菌粉」30入720元。（正官庄提供）

清明連假將近，不少人準備出遊或享受聚會，不過據統計，每當收假時，因消化道狀況就診的人就增加2至3成，平時除了勤洗手注重飲食衛生外，攝取保健品顧機能也是不錯的選擇，現有多款益生菌產品標榜助消化，買氣自疫情爆發後年增至少3成。

衛福部調查，有將近82％國人經常忽視補充充足蔬果，黑松生技為此推「青汁酵素益生菌」，號稱加入3種綠色超級食物包括日本小麥若葉、丹麥羽衣甘藍、台灣綠藻，並融入11種益生菌、19種消化酵素幫助消化，且主打有甘甜香氣不怕苦味，直接倒入口中或搭冷開水食用均可，現有3盒73折、6盒7折好康。

白蘭氏推「木寡醣乳酸菌-高纖配方」採日本長效活菌，孢子型可完整到達消化道，並運用吸收率25倍以上的「木寡醣」，讓身體自己養出好菌，同時添加日本專利膳食纖維，30入一袋原價990元，現特價890元。

善存主打「3效順暢益生菌粉末顆粒」，透過3效養好菌、補好菌及鳳梨酵素，幫助維持消化道機能，同時改變細菌叢生態、調整體質，定期補充益生菌也可使排便順暢，至特定平台享買四送一特惠組。

益生菌不只大人能吃，正官庄也推專為小孩打造的「紅力超人益生菌粉」，每包具備7種益生菌及7種提供益生菌生長環境的益生元維持機能，限時享優惠價並贈紅力超人拼圖慶兒童節。