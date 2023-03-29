清明連假將近，不少人準備出遊或享受聚會，不過據統計，每當收假時，因消化道狀況就診的人就增加2至3成，平時除了勤洗手注重飲食衛生外，攝取保健品顧機能也是不錯的選擇，現有多款益生菌產品標榜助消化，買氣自疫情爆發後年增至少3成。
衛福部調查，有將近82％國人經常忽視補充充足蔬果，黑松生技為此推「青汁酵素益生菌」，號稱加入3種綠色超級食物包括日本小麥若葉、丹麥羽衣甘藍、台灣綠藻，並融入11種益生菌、19種消化酵素幫助消化，且主打有甘甜香氣不怕苦味，直接倒入口中或搭冷開水食用均可，現有3盒73折、6盒7折好康。
白蘭氏推「木寡醣乳酸菌-高纖配方」採日本長效活菌，孢子型可完整到達消化道，並運用吸收率25倍以上的「木寡醣」，讓身體自己養出好菌，同時添加日本專利膳食纖維，30入一袋原價990元，現特價890元。
善存主打「3效順暢益生菌粉末顆粒」，透過3效養好菌、補好菌及鳳梨酵素，幫助維持消化道機能，同時改變細菌叢生態、調整體質，定期補充益生菌也可使排便順暢，至特定平台享買四送一特惠組。
益生菌不只大人能吃，正官庄也推專為小孩打造的「紅力超人益生菌粉」，每包具備7種益生菌及7種提供益生菌生長環境的益生元維持機能，限時享優惠價並贈紅力超人拼圖慶兒童節。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。