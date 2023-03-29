「原子少年」選秀成員陳廷軒才剛辦粉絲見面會，參與演出的客家戲劇《暗夜微光》也將於4月上檔，《暗夜微光》是他第3部戲劇作品，劇中與梁修身、朱陸豪有吃重對手戲，面對資深演員前輩，他坦承壓力山大，不但要「綵衣娛親」，還要記錄2人劇中「組團」過程，「梁導和朱老師的表現力豐富、律動佳，我有看出他們的潛力，2人的組合我給80分」。

陳廷軒擔任梁修身與朱陸豪組成的「銀色原子永勝隊」經紀人。（客家電視台提供）

《暗夜微光》是講述經營豆漿店的徐家，三代同堂的家族故事。陳廷軒飾演家族中的小孫子，他常周旋在外公（梁修身飾），以及外公的同袍摯友老姜（朱陸豪飾）身邊，不僅記錄早餐店的變化、「銀色原子永勝隊」組團過程，也是整個家族的開心果。陳廷軒笑稱，當他接演《暗夜微光》，和爸媽提到要和梁修身一起演出，媽媽興奮說當年梁修身可是戲劇男神的偶像等級。

陳廷軒飾演豆漿店第三代傳人。（客家電視台提供）

媽媽眼裡的偶像，對他來說備感壓力，「梁導太知道鏡位、節奏和呈現效果，他會急著幫我規劃；他也希望我將他當成平輩，以同是演員的身分相處，但我常緊張得發抖」。陳廷軒表示，梁修身在和他對戲的過程給予實際建議，亦師亦友的關係，讓他在演戲上收穫不少。

而陳廷軒和朱陸豪的互動，又是另一種有趣模式。「可能我的表情、發音很容易讓朱老師笑場，他很幽默，我會不時吐糟他」；朱陸豪說起陳廷軒的有趣事蹟，也是滔滔不絕：「廷軒講客語時很有趣，雙手舞動很像章魚爪，逗得我、奕蓉和爆花（蔡亘晏）一直笑場NG！他很頑皮常在鏡頭外鬧大家」，直說和年輕人相處青春了二十歲。

陳廷軒（右）劇中帶著外公梁修身與叔公朱陸豪參加歌唱比賽。（客家電視台提供）

陳廷軒演出角色「書翰」，是個無厘頭的青少年，射手座的他自嘲和本人有七分相似，可說是本色演出。他說：「不同的是，書翰非常有耐心，願意花很大的力氣把微小的事變好，他是讓家庭神經放鬆的潤滑劑」。在將近3個月的拍攝期，他幾乎駐點在台南，品嚐了不少台南美食，覺得自己快變成麵包超人，「台南好吃的食物很多，覺得來台南拍戲有時間就多吃一點，結果足足胖了10公斤；台南真的連醬油都是甜的，現在只能靠每天運動瘦回來了」。