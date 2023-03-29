小S（徐熙娣）時隔多年再出現小螢幕，跟吳慷仁在影集《此時此刻》中有激情吻戲，她今（29日）出席資生堂保養品代言活動，談到此事，否認主動要求親熱戲，透露拍攝內容需徵求家人同意，要大家想像一下尺度，「我最後還是鼓起勇氣接了，現在不知道剪出來效果如何。」吻得當下心情如何？她笑答：「這不能聊啦，到時開記者會就沒話題了。」不願意多透露細節。

小S今天出席資生堂代言活動，皮膚超啵亮。（羅永銘攝）

除了小S有戲劇演出外，女兒們陸續也有作品出爐，小S表示以前擔心女兒害怕，拍廣告、雜誌等都會陪在身旁，但女兒們現在接觸多了，她怕變成討人厭的星媽，就沒跟在身邊，「我現在都讓她們放水流，沒想到沒有媽媽的陪伴之後，變得更好，看到作品我都會跟我女兒說，媽媽真的是為妳們感到驕傲。」

小S開心成為資生堂全新代言人。（羅永銘攝）

愛女心切的她，最近也帶女兒去看BLACKPINK演唱會，說女兒們從2月不斷確認，直到前一天還問「媽媽妳有票嗎」？讓她又氣又好笑。而當天她送女兒們進去演唱會後，立刻殺去飯店，「因為我真的很怕人擠人。」便在飯店房間內點美食、追劇，女兒有跟她說成員Lisa的腿多細、多美，「看到女兒開心我就很開心了」。