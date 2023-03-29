台中捷運通車將滿2周年，中捷與合作廠商4月將舉辦一系列慶祝活動，包括中捷網路官方商城全館免運費、扭蛋車隱藏版扭蛋上架、星野製菓、大振豐洋傘及共享行動電源服務品牌ChargeSPOT也祭出折扣、租借前30分鐘免費，聯手祭出優惠幫中捷慶生。

中捷公司說明，台中捷運綠線2021年4月25日正式通車營運，2年來，中捷公司發售許多極具特色及收藏價值的商品，為了幫2周年生日暖身，中捷網路商城率先推出4月全館免運活動，另，位於捷運文心森林公園站的小綠綠扭蛋車，可經由100元與150元兩種價格扭到中捷周邊商品，4月1日起將有機會扭到物超所值的限量商品，如小綠綠造型悠遊卡、小綠綠鑰匙圈等。

中捷綠線通車將滿2周年，中捷與合作廠商4月將舉辦一系列慶祝活動。（中捷公司提供／張亦惠台中傳真）

中捷公司表示，中捷也邀請多家企業夥伴共同於4月1日至30日推出優惠，包括榮獲2023年10大伴手禮的星野製菓，只要於活動期間出示台中捷運或星野製菓在FB或IG活動貼文「按讚畫面」，即可享實體門市同款禮盒第二件9折、經典生銅鑼燒系列單顆優惠價43元優惠；與中捷合作推出「傘系列」周邊商品的大振豐洋傘，活動期間出示台中捷運FB或IG活動貼文，即可在大振豐實體門市消費享9折優惠（促銷品及價格低於490元商品不適用）。

除此之外中捷也特別準備「寵粉優惠」，只要登入台中捷運APP「捷粉專區」，即可在「捷粉消息」中找到企業夥伴們的優惠圖卡，憑優惠圖卡可於星野製菓實體門市享同款禮盒第二件「8」折，大振豐實體門市消費滿490元享「85」折優惠，請捷粉把握專屬好康。

中捷公司說，ChargeSPOT則於活動期間在捷運松竹站、文心崇德站、文心中清站、市政府站、水安宮站、文心森林公園站、豐樂公園站、大慶站及高鐵台中站等9個行動電源租借站借電，每次租借前30分鐘皆免費，歡迎民眾多多運用。