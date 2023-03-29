為推動「基隆護海公投」，發起的公民團體「搶救外木山行動小組」29日下午拜會基隆市政府，基隆市長謝國樑親自接見，並說明市府審議護海公投進度。謝國樑允諾，將會要求市府同仁加快審議，希望在兒童節連假期間完成相關審議。

護海公投領銜人王醒之表示，先前基隆市政府已經發文要求補正，公民團體「搶救外木山行動小組」也已於3月10日將公投原案補正送進市政府。但迄今三周，還沒有進一步的消息，拜會的目的是希望讓謝國樑知道基隆市階層、團體對這個議題的重視，也希望能夠儘快展開公投連署。

王醒之強調，依《公民投票法》規定，不管中央公投或地方公投，都必須在西元奇數年8月的第四個星期六投票，因此若希望今年可以進行地方公投，則必須從現在開始推動第二階段連署。另一方面，王醒之也憂心，若台電四接的環評在公投前完成，則這個議題的討論空間就會遭到壓縮。

謝國樑表示，感謝公民團體「搶救外木山行動小組」的來訪，他也認知地方公投的急迫性，但因為先前「基隆護海公投」已送內政部進行裁示，因此市府雖然於3月初要求補正，也接獲了補正，但基市府內部正在匯整相關法律意見，市府內部也有不同的法律見解。

謝國樑強調，市府將會利用兒童節連假期間，加班審查公投案，希望在法源依據、法律要件都充足且明確的狀況下，完成相關的法律意見，俾便准許第二階段公投連署，市府也有意在准許後，協助公民團體推動公投進程。