以《鋼鐵人》系列電影中火辣秘書「小辣椒」一角而聞名的好萊塢女星葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow），過往曾遭控於2016年滑雪時，撞傷他人後肇逃，而案件於上周開庭，豈料，審訊過程葛妮絲竟當場爆笑，一時引發網友討論。

葛妮絲遭到一位退休驗光師桑德森（Terry Sanderson）指控，稱她於2016年滑雪時撞傷他，並造成腦損傷、4根肋骨骨折、毀容等傷勢。對此，葛妮絲則反駁，稱是他在滑雪時「撞擊她的背上」，並以1美元的「象徵性賠償」提出反訴。

綜合《People》、《紐約郵報》等外媒報導，上週該案開庭，葛妮絲以一身全黑穿搭亮相，並接受對方律師的質詢。而該律師則提出葛妮絲以1美元提起訴訟的舉動，是模仿泰勒絲(Taylor Alison Swift)此前控告一名DJ時，提出1美元象徵性賠償的作法，更一度質疑兩人的關係。對此，葛妮絲則澄清兩人雖然稱不上是好朋友，但仍保持著友好的關係，也曾帶過家人去看她的演唱會。

然而當律師繼續提出是否送她過聖誕節禮物等相關問題詢問時遭到抗議，而法官也指出抗議成立，葛妮絲對此忍不住燦笑出聲。事後，相關話題在推特上引發討論，部分網友更是認為：「這個審判就像是一場幼兒園的鬧劇」、「葛妮絲的證詞就像是一場SNL(週六夜現場)的喜劇。」