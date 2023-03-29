桃園市長張善政選舉政見再「＋1」，他29日宣布，設籍桃園的30至40歲女性，將補助人工生殖凍卵第1年營養金1萬元、第2年保存費6千元、第3年保存費6千元，最高上限為2萬2千元，終身可申請一次，4月中旬開始受理申請，並可追溯至元月，今年的凍卵療程都適用，預估400人受惠，希望提升婦女生育意願、保障女性選擇權。

衛生局長劉宜廉表示，內政部資料顯示，台灣初婚及生育第1胎的年齡逐年增加，初婚年齡從2006年平均27歲、逐年增加至2021年30歲，第1胎生育年齡從1981年平均23歲，逐年增加至2021年31歲。

劉宜廉直言，年齡增長會影響生育功能，藉由凍卵計畫，可提供目前無配偶，但未來有結婚及生育規畫，或因疾病治療影響生育規畫的個案，未來也能有生兒育女的機會。

劉宜廉說，市府經召開專家諮詢會議後，提出凍卵營養金及保存費補助計畫，預計於4月中旬開始受理申請，並可追溯至今年1月的凍卵療程。符合資格的市民，可於桃園市9家衛福部核可的人工生殖機構進行療程，並由機構代為申請補助，經衛生局審核後，補助經費將撥款至民眾帳戶。

張善政希望藉此提升婦女生育意願、兼顧職場發展與自我實現、保障女性選擇權，預估符合資格並申請補助的女性約有400人，年度所需經費約1千萬元。