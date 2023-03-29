瑞銀股價周三早盤上漲2.2%。
Ermotti目前擔任瑞士再保險(Swiss Re)執行長，將在4月5日走馬上任。他也曾於2011年至2020年期間擔任瑞銀執行長。
在瑞士政府策畫下，瑞銀收購了瑞信，以抑制瑞銀擱淺導致的市場動盪。
分析師表示，Ermotti在2008年金融風暴過後，削減瑞銀投資銀行業務的經歷，讓他具備了勝任此一職位的充分條件。
Algebris投資執行長Davide Serra說：「重新招募Sergio Ermotti的決定是非常正面的，因為這將降低8成的整合和執行的風險」。「作為股東和債券持有者，我非常高興」。
瑞銀在聲明中說：「董事會做出這一決定時，已經考慮到瑞銀在宣佈收購交易後，所面臨的新挑戰和優先事項」。
即將離職的執行長Ralph Hamers將繼續擔任顧問。Hamers沒有處理大型的合併經驗，眼前兩家銀行合併的資產規模約1.6兆美元，逾12萬名員工，以及有複雜的資產負債表問題。
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