國立金門大學在國際長顏郁芳領軍下組成招生團，日前遠赴馬來西亞吉隆坡展開一連八天的招生行程，昨(28)日拜訪巴生金門會館，爭取大馬金門鄉親對故鄉金門大學的支持，受到馬來西亞留台同學會總會長拿督陳榮洲、巴生金門會館顧問呂清便等人的熱烈歡迎和接待。

金大國際長顏郁芳表示，該校持續針對海外各國金門會館發出金僑子弟召集令，鼓勵更多金門籍子弟回故鄉升學。她指出，各地金門會館長期以來都是金大海外招生的最大助力。近三年來金僑子弟返鄉就學人數也年年創新高，顯見此一僑鄉政策受到海外鄉親的歡迎。

顏郁芳說，金門縣政府祭出的「金僑子弟獎學金」，讓海外金門後裔可以安心回到金門，享受大學四年由縣政府無條件全額補助學雜費的優惠福利。此外，金僑子弟還可以比照一般僑生身分向校方提出優秀僑生生活津貼(每年2萬元)與住宿費補貼(獎學金)，再比照一般僑生從縣府領取每年4千元的交通圖書券。

顏郁芳進一步指出，只要具備華裔僑生身份，都有機會享受上述金僑子弟優渥的待遇，包括新生第一年上下兩學期的學雜費、住宿費全額退費，每年2萬元的優秀僑生生活津貼，以及來自金門縣政府的1萬元就學津貼、4千元交通圖書券。只要來到金門，都能生活無虞、快樂學習。

馬來西亞留台同學會總會長拿督陳榮洲等人均表示，金門縣政府與國立金門大學的各式獎助和福利措施，對僑生無微不至的照顧讚不絕口，他們將傾金門會館之力，協助金大在馬來西亞的招生。

吉膽島金浯江會館主席王木財更表示，吉膽島是金門人在當地較早且最重要的僑居地之一，該島仍留有許多金僑與傳統金門商號，未來也將全力協助金大招募金僑子弟與優秀僑生。

金大表示，後疫情時代國際移動方興未艾，學生透過海外留學尋求翻轉人生契機，謀取更好發展起點。國立金門大學位處台海兩岸中介，正是培養專業以面對全球華人圈競爭的最佳去處，歡迎來自全球各國華裔青年到金門就學。