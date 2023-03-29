王淨認愛曹佑寧後不避諱談及對方。（陳俊吉攝）

王淨今（29日）出席服飾品牌活動，聊到日前被周刊拍到與男友曹佑寧一起牽手出現在動物之家，她坦言當下真的有要想領養的衝動，但思考過後發現自己近期要為工作忙當空中飛人，「現階段牠需要去結紮、打預防針等等，正好需要陪伴，但我可能沒辦法」，便打消念頭，不過她也開心分享，自己相中的那隻小狗目前已順利找到適合的領養家庭了。

王淨與曹佑寧今年年初因相約逛台北市年貨大街、逛台北士林夜市捐款被發現疑似交往中，2人事後大方認愛，也不避諱談及對方，曹佑寧本周一受訪時曾透露會把手機密碼給女友，王淨則稱自己不會看，「如果真的看了，就失去了當初交換密碼的意義！也完全破壞雙方的信任感，加上我們都不會去做讓對方不開心的事，很尊重彼此的底線。」至於4月24日就是曹佑寧的生日了，是否已約好一起慶祝？王淨笑說：「看那時候的工作狀況怎麼樣吧，據我所知他也在拍戲啦！」

記者會上，王淨也有聊到自己因為屬於「梨型」身材，所以喜歡上窄下寬的穿衣風格，私服則以舒適為主，「很多女生會穿漂亮但需要拘謹的衣服，我覺得那不是最舒適的樣子，跟朋友、家人出遊或遛狗都是要舒服的」，對於另外一半的穿搭也沒太多意見，「其實我還好，不要三角褲外露就好」，也不會排斥買情侶衣，還自曝，剛好曹佑寧喜歡的衣服類型跟色系與自己有點相似，被虧可以共用同一個衣櫃。

王淨還分享最近看完韓劇《黑暗榮耀》後感觸很深，忍不住開始思考「善真的會有善報嗎？」並說很希望能夠挑戰演出劇中的惡女「朴涎鎮」。另外，她也透露，自己今年有接了一些短片，坦言自己過去接觸短片，前陣子在路上看到有學生在拍片，她還特地跑過去，看看會不會引起注意，直說：「快來找我拍短片！」還不忘笑喊「我應該沒有很貴吧！」