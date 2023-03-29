「上市櫃公司永續發展行動方案」是金管會繼公司治理3.0後，再度發布的行動方案，提升發展高度至聚焦轉型為ESG。

此次的方案以治理、透明、數位、創新為四大主軸，建構五大面向，包括一、引領企業淨零；二、深化企業永續治理文化；三、精進永續資訊揭露；四、強化利害關係人溝通」；五、推動ESG評鑑及數位化等。

證交所就「引領企業淨零」來說，在去年金管會3月公布「上市櫃公司永續發展路徑圖」時，已成立工作小組即時回應公司疑義，並持續在各類宣導會中強力宣導。

「深化企業永續治理文化」的部分，證交所將配合上市櫃公司永續發展行動方案修訂法規，及透過公司治理評鑑推動，如上市公司獨立董事席次不低於三分之一、薪酬合理化、上市公司獨立董事任期不得逾3屆、提升上市公司女性董事比例等，並規劃於2023年訂定永續發展委員會組織規程參考範例。

此外，在「精進永續資訊揭露」的面向，證交所落實政策，規劃推動20億元以下公司編製永續報告書之輔導方案，輔以抽查永續報告書，並強化確信機構管理要點，以提升資訊揭露品質。證交所在「強化利害關係人溝通」，亦會配合提前上傳股東會議事手冊及年報資訊，修正資訊申報作業辦法。

最後，在「推動ESG評鑑及數位化」面向，證交所目前正積極蒐集外界意見、研議ESG評鑑。同時規劃建置永續報告書數位產製平台，協助企業自動化產製永續報告書。

此外，參酌國際準則發展，完備ESG資料庫內容，鼓勵企業揭露多元永續資訊，且推動多元化ESG商品以引導資金流入。另規劃統整ESG相關數據、市場資訊、國內外法規及宣導訊息等，建置整合性ESG資訊平台，提供市場一站式查詢功能，提供多元視覺的統計分析，預計於7月3日上線。

證交所去年已建構ESG生態系，內容包括：ESG資訊平台、ESG評鑑、多元化ESG商品、協助企業碳盤查、教育訓練、周邊單位永續發展轉型，以及投資人關係連結等七大方案，今年度全力配合推動「上市櫃公司永續發展行動方案」，深化生態系各項方案。

證交所結合金管會、民間團體、證券周邊單位資源，多面向的協助公司，從理解「上市櫃公司永續發展行動方案」，鼓勵各界共同提升我國資本市場，到落實公司治理、永續轉型，均係證交所營造健全ESG生態體系及強化資本市場國際競爭力的核心願景。