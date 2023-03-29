「低碳產業永續發展聯盟（LCIA）」攜手台中市工策會共同舉辦第一屆第一次會員大會，宣示低碳產業永續發展聯盟正式成立。（馮惠宜攝）

鑑於全球淨零排放浪潮與歐美碳邊境調整機制趨勢，淨零轉型已成為台灣出口製造業不能迴避的課題；為協助中小企業達成淨零排碳終極目標，「低碳產業永續發展聯盟（LCIA）」29日在裕元花園酒店舉辦第一屆會員大會，工策會總幹事黃于珊指稱，該聯盟是希望透過「低碳國家隊」打團體戰，為台灣產業在未來十年低碳轉型鋪路。

「低碳產業永續發展聯盟（LCIA）」攜手台中市工策會共同舉辦第一屆第一次會員大會，宣示低碳產業永續發展聯盟正式成立。聯盟發起人、源潤豐鑄造總經理黃獻毅表示，「低碳產業永續發展聯盟（LCIA）」是全台第一個由20個公協會、10所學校及研究單位等共同成立的組織，透過集結上下游產業鏈，達成中小企業淨零排碳終極目標。

黃獻毅表示，台灣產業以外銷出口為導向，淨零碳排、碳中和浪潮勢將衝擊且攸關產業未來，在歐美日等國強力要求下，台灣廠商必須於供應鏈提供低碳甚至零碳產品或製程，加上未來碳排放再納入碳稅徵收後，勢必成為製造業一大考驗。

黃獻毅補充，當前各國大型企業已積極收購綠電及開發節能技術，由於台灣多為中小企業，迫切須要上下游產業鏈共同合作，聯盟成立目的在於促進中小企業從原物料選用、生產製造到運輸等產業流程，攜手解決碳排放問題、完成碳盤查與減碳目標。

台中市政府秘書長黃崇典也代表市長盧秀燕出席致意，期許聯盟整合產、官、學、研資源加上市府的力量，掌握低碳轉型先機、共創綠能經濟，使台中成為永續之都。

工策會總幹事黃于珊表示，中部地區為製造業重要聚落，淨零碳排議題攸關產業未來發展，鑄造業指標大廠源潤豐總經理黃獻毅發起低碳產業永續發展聯盟，希望透過「低碳國家隊」打團體戰，從製程及能源使用改善和循環經濟三方面著手，為台灣產業在未來十年低碳轉型鋪路。