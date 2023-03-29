吳定謙被劇情逗樂。（夢田影像提供）

阿布（中）受邀參與整排，大女兒薰薰（左ㄧ）依偎在爸爸身旁認真看戲。（夢田影像提供）

《阿甯咕又闖禍了YA～》加演場整排大合照，眾人比出劇中的搖滾手勢。後排左起為周孝安、吳定謙、于善祿、阿布、阿布女兒薰薰、導演高天恒，前排左起為演員何海翔、林煒盛、尹仲敏、李培松、嘎造．伊漾、陳敬萱、黃琨婷。（夢田影像提供）

夢田影像成立阿甯咕劇團，推出第一號親子音樂劇作品《阿甯咕又闖禍了YA～》，去年首演後大獲好評，4月15日至4月16日將於臺北市政府親子劇場加演。加演在即，成員們每天為排練而努力，日前，阿甯咕劇團團長蘇麗媚特別邀請台灣資深戲劇評論家于善祿、劇場導演暨演員吳定謙、藝人阿布帶著讀小一的大女兒薰薰，以及周孝安搶先看加演版整排，笑鬧中又帶有寓意的溫馨劇情，令在場的爸爸們深有感觸。

《阿甯咕又闖禍了YA～》的主要人物是1家4口，駱爸鼻和他的小兒子阿甯咕常常作夥搗亂，把家裡搞得雞飛狗跳，透過父子互動的闖禍與和解，看見親子間滿滿的愛和信任，以及家庭的包容與溫暖。阿甯咕劇團團長蘇麗媚指出，劇場是可以啟發孩子的神奇空間，這部作品最核心的想法是「能闖禍的孩子就有超能力」，希望藉由歡樂的劇情讓觀眾知道，小孩闖禍並不等同壞小孩，反而是滿滿創意和勇敢率真的表現。「讓孩子在闖禍中，累積自信心和勇敢，有時靠著這些『不一樣』，更能轉彎面對生命中的困難。」

擁有兩個寶貝女兒的阿布，自認在家中是剛柔並濟型爸爸，「關於教養跟禮貌方面有要求時會比較嚴肅，但該放鬆玩樂時孩子也最愛找我，是孩子的大玩偶！」整排當天，阿布帶著大女兒薰薰搶先觀賞，讀小一的薰薰依偎在爸爸身旁認真看戲，模樣乖巧。提及與孩子相處的「卡關」難題，阿布坦言：「大女兒個性很內向，經常跟她溝通、想了解她的想法，但始終沒有方法改善，她遇到什麼事都會悶在心裡不說，目前還在想辦法克服該如何引導她這件事。」他也透露自己是家裡的「黑白臉」，孩子該處罰的時候還是會很認真，之後再好好地解釋給她們聽、安撫她們。

周孝安育有兩歲女兒「胡椒妹妹」，印象深刻有一天在家照顧女兒，四周突然變得很安靜，他驚覺不對勁，女兒竟跑到陽台玩他種的花，「我真的嚇到！趕快把她抱進來，本來想要唸她，但她看到我衝出來已經有點嚇到，於是先把她抱出來，再把落地窗的門關起來給她看，讓她知道不可以亂跑。」升格人父之後，他認為心態上最大的改變是更能將心比心，「曾經我也用過上一代的教育方式，後來調整自己要換個方式去引導孩子，語氣也變得比較和緩，雖然女兒還聽不懂那麼多話，但我相信她能感受到我們的耐心，還有愛。」

身兼劇場導演及演員的吳定謙，看完整排後興奮表示：「真的不誇張，我從頭到尾都看得非常開心，這是一部節奏明快，讓大人、小孩都一定會找到自己的笑點，卻又在結尾的時候非常溫馨的一齣戲。」吳定謙的兒子「啾寶」剛滿兩歲，當他看到劇中父子吵鬧又和好的情節，感到心有戚戚焉，「因為現在多了一個爸爸的身份，像最近跟兒子在日常生活中也開始有不同方式的爭執，但最後，我們都還是可以繼續好好當父子！」

阿布對於劇中父子倆的角色都很有共鳴，「因為小時候的我，就是類似像『阿甯咕』這樣的小孩，現在的我就是『駱爸鼻』的角色，感覺像是在看自己跟自己的童年對話。」周孝安則對「阿甯咕」最有感，「他從不會、到學會，然後再到怎麼去道歉，就像知道了自己的缺點後，接受它再去改正它，有時候爸爸媽媽直接去教反而沒有用，你來看戲，小朋友一看就懂，父母跟孩子其實都在學習讓自己變得更好。」