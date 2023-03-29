陳鴻今（29日）出席國立教育廣播電臺63歲「聲日宴」，近百位聽眾，今從台中大甲、基隆等地專程前往聲日宴，其中知名珠寶設計師費莉莉，特別為陳鴻設計一款金光閃閃滾嘻哈味十足的「神農教主」的金鎖鏈，讓陳鴻相當驚喜。

陳鴻示範「阿鴻養生花糕」巧妙的以桂圓紅棗米糕取代戚楓生日蛋糕，度過現在的缺蛋危機。他更建議今年母親節，大家都可以在家裡自製這款點心代替鮮奶油蛋糕，慶祝母親節。阿鴻上菜的特色就是台味創意料理簡單易學好吃又有意義，有人情味的食物才會更美味，「阿鴻的養生廚房」節目於每週二下午六點到七點陪伴聽友一起來品嘗特色料理與認識飲食文化背後的故事。

今日的聲日宴上，「教育非知不可-餐桌遊寶島」主持人林如萍、「阿鴻的養生廚房」節目主持人陳鴻、「現在還不晚」節目主持人土豆仁、「有原來相會」節目主持人小蔡、姞荷、「老个好！老个 靚！」節目主持人香香、Yuki都分別端上開運養生米糕、豬腳麵線、烤山豬肉和小米酒、鹹湯圓等美味菜餚，慶祝教育電臺63歲生日快樂。