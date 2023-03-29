臉書社群「爆料公社公開版」有民眾PO文說，28日晚間高雄市楠梓區的一間牛排店用餐，遭到2位國中生惡搞，不只將整罐黑胡椒倒入玉米濃湯內，還吐口水，此事件除在網路上引起迴響，也有民眾主動到學校告發此事，學校立刻揪出2位學生，2位學生對於行為坦承不諱，唯獨強調沒有吐口水，遭到學務處告誡「有無吐口水並不是重點」，校方也將帶學生至牛排館道歉。

楠梓區一家牛排店蔡姓女老闆報警，說有4名顧客在店內用餐時，將黑胡椒倒入玉米濃湯內，並對玉米濃湯吐口水，讓其他客人喝到並且向店家反映，過程畫面全被店家的監視器拍下。

警方追查到4名顧客為身分為未成年學生時，女老闆考慮這些人還年輕，不想他們留下前科紀錄，表示願意原諒他們。楠梓警分局除請學校勸導及輔導外，也會通知學生的家長多加管教。

而校方接到民眾前往告知後，立刻揪出2位學生，學務主任也親自到店家致意了解狀況，2位國中生對於倒胡椒粉一事坦承不諱，承認是一時貪玩才會做出這樣的行為，但堅持否認有吐口水，學務處則告誡「有無吐口水並不是重點」，並親自帶學生到店裡說明道歉。

校方表示，2位學生的行為若有影響到校譽的話會進行處分，並會依照學生到時道歉的誠意來斷定是否誠心悔過，若學生有誠意並深知犯錯，將會以教導的方式告誡。

至於有無吐口水一事，校方則認為，從店家的監視器畫面到學生解釋過程的態度，都表現得似乎無此事，學生在陳述事情經過時相當誠實，並無避重就輕，反映看得出來應該事沒有吐口水。

校方說，邇來學生受網路影片及事件影響甚深，學校會本著教育的立場輔導學生，也會利用集會及相關時間宣導，期望未來不會發生如此離譜的事件，造成店家聲譽及生意損失深感抱歉。