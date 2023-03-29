男星楊子儀主持外景節目《世界第一等》走紅，跨足影視圈表現亮眼，出演多部戲劇，演技可圈可點，他前陣子投入三立新8點檔《天道》，傳出只剩最後一場關鍵劇情，楊子儀卻無法繼續演出，讓三立決定終止與楊子儀的一切合作，對此資深經紀人孫德榮也提出見解：「我認為是經紀公司犯的大錯」。

資深經紀人孫德榮在演藝圈幾十年，栽培過許多藝人，他曾擔任5566、183club、七朵花等團體的經紀人，近年他經營YouTube頻道，並創立粉絲專頁「孫腫來了」分享生活；近日楊子儀因8點檔《天道》與三立產生糾紛，孫德榮以資深經紀人的角度提出專業見解「最近台灣經紀公司好像都在退步，處理事情也很粗糙，責任一定不能給藝人扛」。

他提到如果合作不愉快，經紀公司應該出來擋，給出大家都可以接受的方式解決，「而不是丟給藝人，藝人何其無辜，經紀公司還抽他們的費用，你們心安理得嗎？」孫德榮認為如果責任都給藝人自己扛，那憑什麼抽成酬勞，直言經紀公司沒有盡心處理，「這件事我認為是經紀公司犯的大錯，用了一條業界最難接受的理由」。

據悉，製作單位投入數百萬拍攝回憶戲橋段，拍攝已接近尾聲，僅剩最關鍵一場劇情收尾，楊子儀卻無法演出，導致《天道》損失嚴重，因此三立決定終止與楊子儀的一切合作，楊子儀透過經紀人回應，「非常感謝三立給予的肯定與機會，因珍惜一切得來不易的緣分，都盡可能配合調整，只因後期已有既定個人規劃與安排，實難再追加客串演出《天道》，希望將來還有合作的機會，謝謝！」