陳亞蘭、王彩樺劇中為兒女婚姻煩惱。（TVBS提供）

陳亞蘭、王彩樺劇中擁抱大和解重拾閨蜜情。（TVBS提供）

陳亞蘭、王彩樺劇中醉後同床共眠。（TVBS提供）

TVBS 《加油喜事》第三季「守住愛情」29日登場，武、林兩家媽媽王春花(陳亞蘭 飾)、陳秋月(王彩樺 飾)為了守護子女的婚姻，搞定周曉涵、周孝安的「分房危機」，決定聯手出擊。沒想到，陰錯陽差地讓兩位媽媽酒後泯恩仇，哭哭笑笑重拾當年的閨蜜情誼。

劇中陳亞蘭、王彩樺原本想藉灌醉周曉涵，讓她和周孝安共枕眠，卻遭對方識破，反而變成兩人醉倒、相擁而眠。問及陳亞蘭、王彩樺平時的酒量和喝醉的糗事，王彩樺提到自己常與朋友聚會時小酌，稍微紓壓一下。但某次喝完，上車時直撞車門，回到家又因頭暈在自家電梯裡打轉，被陳亞蘭笑說：「你是萬花筒喔！我怕妳把電梯弄故障，下次睡車庫就好。」

工作繁忙的陳亞蘭表示自己不太喝酒，但屬於「不喝則已，一喝驚人」的類型，佩服王彩樺還有時間聚會，她說：「我連睡覺的時間都沒有。」想喝的時候，就會像先前忙完舞台劇公演，約王彩樺、白雲、孔鏘等好友一起慶祝，陳亞蘭幽默地說：「但是那天也還好，加上我家沒有電梯，所以不會翻滾。」趁機調侃王彩樺，讓現場笑翻。

說到戲裡母親們擔心兒女冷戰而出手幫忙，現實生活中，陳亞蘭、王彩樺都選擇不干預別人的感情事。王彩樺認為自己不是當事人，無法靠單方面說法去論斷誰對誰錯。遇到雙方吵架，就是陪伴、安慰、喝一杯，陳亞蘭在一旁認同的說：「我加一。清官難斷家務事，但通常會先勸和不勸離啦！畢竟能在一起是緣分。」

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