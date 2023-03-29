台中霧峰區某私立高中一名男學生，29日疑遭老師檢討私藏手機使用，班導師要他到辦公室說明，據傳2人沒有發生太大爭執，但該名男學生走出辦公室後墜樓，學校獲報趕緊打119叫救護車，將男學生送往亞大醫院急救，有腦出血、手腳骨折等症狀，所幸無生命危險，至於墜樓原因，警方與校方須調查釐清。

根據該校指出，校園上課禁用手機，且規定學生到校將手機交出統一保管，但男學生交出1支沒有SIM卡的手機，上課時私下使用另1支手機，因多次被老師發現，班導師接獲科任老師反映，請他到辦公室接受輔導，未料才輔導完，學生走出辦公室沒幾分鐘，即發生墜樓事件。

台中市消防局獲報後，立即派救護員趕抵現場將傷者送醫，男學生從校園高處墜落後剛開始意識不清，後來對消防救護員說對痛有反應，救護人員現場緊急處置後送到亞洲大學附設醫院救治；事發當時剛好校園下課時間，傳出墜樓巨響，有些學生受到驚嚇。

霧峰警方指出，接獲勤務中心通報，派員到在該名男學生墜樓地點並拉起封鎖線，救護人員在現場施予緊急救護並送醫救治，校方說，男學生墜樓原因仍在調查。校方說，目前期盼學生能保住生命，度過這一次難關，學校另針對受驚嚇的師生進行心理輔導。

警方初步瞭解，男學生班導要其到4樓老師辦公室，導師請男學生寫一份自我檢討，說明私藏手機原因，現場無大爭執，該學生走出辦公室後即墜樓。亞大醫院急診室指出，傷者就醫時意識清楚，身體多處骨折、腦震盪等現象，後續狀況仍須追蹤觀察。

教育局在案發後請督學及學校校長及主任教官到醫院關懷，教育局發文要求學校盡速調查釐清事件發生原因，相關的輔導機制也同步進行，教育局請學校立刻著手進行學生心理關懷，教育局學諮中心也派專業輔導人員進駐從旁協助。

教育局呼籲，老師用心關懷學生、家長與學校保持良好溝通，共同關心並協助學生成長學習，教育局持續依照學生輔導法第6條規定，要求學校應視學生身心狀況及需求，加強提供發展性輔導、介入性輔導或處遇性輔導，陪伴學生安心生活，快樂學習。

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