▲謝國樑與青年代表委員握手。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲市長謝國樑（右）、產發處處長林鼎超（左）頒發聘書給青年代表委員。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市政府29日上午11時召開基隆市第一屆青年事務委員會大會，市長謝國樑頒發聘書給23位新科青年代表委員，期許委員與市府共同攜手打造基隆成為青年宜居及追夢城市。謝國樑說，市府會持續推動各項青年人才培力及輔導補助，進而增加在地就業、創業資源及青年返鄉回流，讓基隆充滿年輕活力。

謝國樑表示，青年事務委員會是市府首度成立青年事務組織，他一直很喜歡跟青年朋友對談，了解大家生活中面對的種種問題，因為他認為這都是女兒小愛長大後可能碰到的事情。選在3月29日青年節這天，正式成立基隆市第一屆青年事務委員會，是非常別具意義的日子，基隆青年可以透過青年事務委員會參與公共事務發聲，他對於青年參與公共事務、政策擬定，以及青年創業就業各方面都非常重視。

謝國樑強調，青委會不是為了開會而成立，而是要具體提出政策並且落實，透過與青年朋友的面對面溝通，了解基隆青年朋友真正關心且對他們有幫助的政策，並且一定要想辦法落實執行。也希望各位青年代表委員能透過委員會的運作，真正深入了解並且參與政府公部門各項政策擬定過程，提供政府部門蒐集各青年領袖代表的意見，協助市府宣傳各項服務措施及政策，同時作為市府與青年學子雙向溝通橋樑。

基隆市政府表示，市府非常關心青年各項議題，未來將和各位青年代表委員攜手打造基隆成為青年宜居及追夢城市，市府也持續推動各項青年人才培力及輔導補助，進而增加在地就業、創業資源及青年返鄉回流。青年是一座城市活力的來源，也是推動城市發展的關鍵，市府將持續強化青年議題關注度、加速落實及推廣執行青年相關政策。

基隆市政府指出，產業發展處由83位候選人再精心挑選出23位青年代表委員，在面試過程，每位候選人都展現出獨特的個人特質及優秀思考邏輯能力，未來市府將與青年代表委員們共同建構市府與青年間雙向溝通交流平台，讓基隆這座城市充滿衝勁與活力。

對此國民黨市議員藍敏煌表示，期勉正值青春的青年們多多參與公共事務，將挑戰化為動力，為理念、夢想奮鬥創造出屬於自己的價值，也會支持青委會的發展。民進黨市議員施偉政表示，希望青委會是真的能幫助到青年，而不是單純為獲得青年支持才設立，他也會好好監督。