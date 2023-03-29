捷運東環段獲行政院正式核定，未來規劃與松山新店線松山站、板南線永春站、淡水信義線象山站，皆規劃設置地下連通道相互轉乘。（台北市捷運局提供／劉彥宜台北傳真）

台北市捷運東環段29日獲行政院正式核定，捷運局表示，東環段串聯4條捷運路線，紓解內科聯外交通瓶頸，分擔文湖線最大站間運量約15％，完工通車後由象山站至內湖科學園區可由32分鐘縮短為14分鐘，士林站至內湖科學園區可由39分鐘縮短為12分鐘，大幅縮短台北都會區整體通勤時間，預計2年內動工、9年半完工。

捷運局指出，東環段全長約13.25公里，總經費1024.86億元，共設10座地下車站，預計9年半完工，將採用與環狀線第一階段系統相容的鋼軌鋼輪中運量全自動無人駕駛系統。

捷運局說明，東環段路線起自環狀線北環段劍南路站後尾軌，經敬業三路、沿樂群二路後轉進瑞光路，於瑞光公宅後西轉進陽光街321巷，通過國1後進入舊宗路，經成美橋、南港路至松山新店線松山站，行經板南線永春站，轉至松仁路抵達淡水信義線象山站，再續往南行通過國3甲萬芳交流道後，穿越景美溪，環狀線南環段動物園站銜接。

捷運局指出，東環段完工後，與興建中的南北環段及已營運的環狀線第一階段，構成首都環狀線，共有14座車站可直接與捷運、輕軌、台鐵及高鐵交會轉乘，串連16條輻射軌道路線。環型路網加上目前興建中的信義線東延段、萬大線等，10年後台北捷運路網可達到210.4公里及182站以上，大幅提升雙北運輸效能。

捷運局說明，東環段環評於2022年7月獲環保署審查通過，同年9月都市計畫變更經內政部核定。為加速推動東環段，機電系統已採擴充方式納入南北環機電合約。今日獲行政院核定後，將正式啟動細部設計、用地取得及發包施工等相關作業。

捷運局強調，工程雖有一定工期，但會努力縮短行政審查流程，讓工程2年內動工。東環段於設計階段將會研擬完善周延的交維計畫，以減輕對內湖交通的衝擊。為提供市民優質便利的旅運服務，東環段與松山新店線松山站、板南線永春站、淡水信義線象山站，皆規劃設置地下連通道相互轉乘。

捷運局補充，為因應北市東側廊帶未來發展需求，配合港湖產業發展構想，期藉由東側捷運系統之建構，改善內科交通，並以大東區概念發展，串連大直-休閒娛樂、信義-金融商業，並配合內科2.0發展計畫，讓優勢產業發揮群聚效益，地區機能相互支援，增進產業發展綜效。