總統蔡英文今(29日)出訪中美洲展開「民主夥伴共榮之旅」，將在30日凌晨過境美國紐約，而美國本來要對此進行簡報，但在表定簡報開始前不到40分鐘，媒體先是被通知延後，後來又在原定時間前23分鐘告知取消。國民黨立委鄭麗文直批，昨天綠營側翼還瘋狂在網路上說前總統馬英九訪陸層級被拉低，結果到了今天蔡英文更被美國看沒有？真心換絕情。更不要說，蔡英文今天中午在桃園機場的談話，一次都沒有提到中華民國一詞。

「台美關係最好要被戳破了嗎？」鄭麗文提到，美國本來要對此進行簡報，卻延後23分鐘後又告知取消。另方面，白宮國安會戰略溝通協調官柯比也表示，這次蔡英文過境美國，不會安排行政部門官員和她碰面。頭一回總統過境召開簡報被臨時取消，還被表示說不會安排官員碰面？

鄭麗文直批，昨天側翼還瘋狂在網路上說馬英九層級被拉低，結果到了今天蔡英文更被美國看沒有？台美關係史上最好又是說說的口號而已？況且美國如果什麼都取消，等於蔡英文到美國什麼都不能講、什麼都見不到！也難怪會被大家懷疑，這樣蔡英文跟拿稅金出國玩有什麼差？是蔡英文的畢業旅行嗎？更不要說，蔡英文今天中午在桃園機場的談話，一次都沒有提到「中華民國」一詞，沒錯，一次都沒有！

「但她的身份代表著中華民國2300萬人民出訪，請問蔡英文知道自己用什麼身份、代表誰出訪嗎？」鄭麗文質疑，民進黨不斷高舉抗中保台犧牲國人利益，讓兩岸衝突緊張以獲得政治利益，但如今不能疑美、美國說什麼通通都一口答應的政府，得到了什麼？難道這就是所謂的真心換絕情？馬英九到大陸敢勇喊中華民國，蔡英文在台灣都不講中華民國，到美國更是連講中華民國的機會都沒有，就問有機會的話蔡英文敢講嗎？

鄭麗文強調，反觀馬英九28日上午前往南京中山陵拜謁國父孫中山，在公開發表談話的內容當中，直接提及「中華民國」，不僅如此，更在題字「和平奮鬥，振興中華」時，落款時更寫下「百一二，三，廿八（112.3.28）」的中華民國紀年。

鄭麗文直言，想當初馬英九任內簽訂ECFA，還不斷被民進黨說是糖衣毒藥，甚至還有民進黨立委強調，台灣如果簽ECFA，不僅喪失主權地位，弱勢產業也將遭到重大衝擊、影響生計。就問民進黨你執政七年了，還捨不得停掉ECFA啊？這些種種真的沒有對比沒有傷害。還是很好奇，蔡英文這次到底能不能在國外清楚表示自己是中華民國的總統？蔡英文出國不會又是買菸行程吧？