桃園市今天舉辦112年度模範兒童表揚活動，市長張善政親自頒獎給10位在各領域表現出色的學生，他回憶，兒子多年前也曾當選台北市模範兒童，當下身為家長的他非常開心，因此也向在場的家長們致敬，感謝他們對國家的小主人翁細心教導，才能培育出優秀的能作為表率的模範兒童。

百吉國小學生江語棠能靜能動，由於學校鄰近石門水庫，划船社團及運動盛行，她在2年前加入社團並成為划船隊的一員，時常代表學校出賽獲獎無數，從2020年起便開始收穫各種大小比賽的獎項。桃園國小學生鄭忻緹，擔任糾察隊認真負責，參與美術、閱讀等比賽成績亮眼，在校積極參與各項活動，更連續4年獲得校長獎。

南崁國小學生胡光羲個性活潑開朗，常主動幫弱勢同學爭取權益，在校擔任學校自治市市長，在朝會前詢問師長需要宣導的事項內容，再舉一反三轉化同學們能意會的重點，外賓來訪時也表現可圈可點，具有領導力與影響力。奎輝國小學生李奕身為泰雅族，頗有說唱方面的天份，參加桃園市原住民族說唱藝術比賽國小組特優以及本市鄉土歌謠競賽榮獲原住民語系國小組特優。

興國國小學生林宥瑾既熱心又自律，擔任衛生股長時同樣要求班上同學做好份內工作，主動告知老師哪位同學打掃細心，可以給予加分肯定，讓師長相當信賴、時常託付任務。大忠國小學生謝羽筌擔任班級幹部與自治市幹部認真負責，在體育、海報繪製、閱讀寫作方面都有優異表現，曾獲花蓮蘭亭大會全國硬筆第1名及桃園市111年硬筆書法比賽第1名。

大同國小學生葉宇萱善良是排灣族，從前與外婆同住學過族語，即便讀國小後搬回桃園，但在學校本土語課程特意選修原住民語，有不懂之處會請教老師或打電話詢問外婆，經常使用族語聊天，現已通過初級族語認證，肩負文化傳承的使命。慈文國小學生沈孟勳4年級時當選校模範生，今年更榮獲市模範生殊榮，多次擔任班級幹部，熱心幫助同學、協助師長，積極參加校內外各項競賽，獲獎無數。

忠貞國小學生孫歆妮曾當選校、區、市模範生共3次，在繪畫、海報設計、校內運動會都有傑出表現，學習國樂的她也曾在桃園市音樂比賽獲得二胡獨奏優等及室內絲竹樂特優，也在全國學生音樂比賽獲得國樂合奏優等。文華國小學生姚沐恩富正義感，遇到同學們爭奪使用球場起糾紛，從旁協助調解，冷靜分析各自的立場與想法，並且說服兩邊各退一步。從1年級開始學書法，每天花2小時習字，曾獲語文競賽寫字國小組獲得區賽第1名及市賽第3名。