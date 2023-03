數位發展部唐鳳部長今(29)日上午接見捷克眾議院議長艾達莫娃(Marketa Pekarova Adamova)所率訪問團代表30人,雙方就數位韌性、資安聯防、公私協力等多項議題交換意見。唐鳳期許台捷雙方在國際社會並肩前行,共同開創更多合作機會,透過公民參與和數位賦權深化民主。

唐鳳表示,艾達莫娃一行拜訪台灣,不僅為台捷雙方合作奠定基礎,也向國際社會展示台灣並不孤單,這種團結的意識在各國攜手因應共同挑戰時至關重要。

唐鳳指出,台灣和捷克是共享自由、民主、人權和法治等價值的夥伴,也契合數位部促進「全民數位韌性」的核心理念。台灣與捷克對未來的共同願景,充分體現在27日「捷克在台中心」的揭牌,相信將是台捷雙方未來互動的重要基石。

唐鳳並引用捷克故總統瓦茨拉夫·哈維爾(Vaclav Havel)銘言,期盼台捷雙方基於共同價值攜手合作:「我覺得人們內心的善意需要喚醒。人們需要聽到行善助人、重視公益甚於私利、尊重人際基礎規則的意義。」(I feel that the dormant goodwill in people needs to be stirred. People need to hear that it makes sense to behave decently or to help others, to place common interests above their own, to respect the elementary rules of human coexistence. )

艾達莫娃在會議則表示,台灣是捷克重要的盟友,雙方在人權、言論自由、民主等重要議題具有共同價值,希望未來進一步在資訊安全、數位韌性等議題上持續交流並發展合作。