SK海力士於2022年10月表示，獲得美國商務部為期一年的授權，為設在中國的設施提供晶片生產所需的設備，毋須尋求額外的許可。
此前，美國商務部在美東時間21日公布晶片法案新措施，全面加強對中國的晶片封鎖，對台韓大廠祭出嚴苛在中擴產措施，限制包括28奈米、10萬美元投資上限等條件，加大管制量子運算等涉軍用晶片，防堵企業與中企進行合作。
美國商務部升級對台韓大廠在中擴產的嚴格限制措施，而韓國SK海力士表示，將尋求美國延長對中晶片出口管制的豁免一年，目前的寬限期將於10月結束，韓國和美國政府之間的磋商應該很順利，將爭取時間並調整其管理計畫，當一年期授權到期後再次申請延期。
SK海力士於2022年10月表示，獲得美國商務部為期一年的授權，為設在中國的設施提供晶片生產所需的設備，毋須尋求額外的許可。
此前，美國商務部在美東時間21日公布晶片法案新措施，全面加強對中國的晶片封鎖，對台韓大廠祭出嚴苛在中擴產措施，限制包括28奈米、10萬美元投資上限等條件，加大管制量子運算等涉軍用晶片，防堵企業與中企進行合作。
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