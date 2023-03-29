SK海力士於2022年10月表示，獲得美國商務部為期一年的授權，為設在中國的設施提供晶片生產所需的設備，毋須尋求額外的許可。

此前，美國商務部在美東時間21日公布晶片法案新措施，全面加強對中國的晶片封鎖，對台韓大廠祭出嚴苛在中擴產措施，限制包括28奈米、10萬美元投資上限等條件，加大管制量子運算等涉軍用晶片，防堵企業與中企進行合作。