前總統馬英九近日訪陸，前總統陳水扁今(29日)表示，馬英九剛去而已，還要再觀察一下，現在做任何評論都言之過早，要先給馬英九祝福。而明年總統大選會比較看好民進黨主席賴清德還是新北市長侯友宜，陳水扁也未正面回覆，僅說「我怎麼知道，我才一票而已」。

陳水扁今出席「凱達格蘭學校創校二十週年之回顧與展望」圓桌論壇擔任主講人，會後接受媒體訪問。

記者詢問，對馬英九訪陸的表現有什麼看法，有沒有被矮化的問題？而馬英九中華民國總統的頭銜被央視刪掉，怎麼看？陳水扁回應，「剛去而已嘛，不是嗎？」他強調，行程還有好幾天，還要再觀察一下，現在要做任何的評論還言之過早，如果真的有意見、要評論，那到時候再來講，「我們也要祝福他」。

至於曾傳出他被侯友宜拜訪，陳水扁回應「沒啦，他那麼沒空」；媒體追問，2024總統大選會比較看好侯友宜還是賴清德？他僅說「我怎麼知道，我才一票而已」，更未表態總統要投給誰，「沒啦，3月而已，還早啦，言之過早。」

此外，被問到會不會覺得總統蔡英文訪美是外交上的突破時，陳水扁表示「沒啦，總統一定會過境訪問美國嘛，這也不是第一次了，我是覺得，總統元首外交非常辛苦，我們是過來人」，他認為，為了台灣的外交，處境這麼艱難，要走出去也不簡單，他記得自己出訪15次，最後一趟是參加瓜地馬拉總統當選人的就職大典，而且也順道訪問東加勒比海3個邦交國，最後一個是在2007年完成建交的聖露西亞。

陳水扁說，那時中國大陸對台灣外交的打壓也還是沒放手，也是利用他去瓜地馬拉總統的就職典禮、要去聖露西亞時，把台灣原邦交國馬拉威拉掉，「就是這樣的國家啊，阿共就是這樣，對台灣的外交政策很簡單，就是三光政策，挖光、擠光、堵光，挖光就是要挖走台灣所有的邦交國」。

陳水扁表示，所以大家不要在那邊說要叫誰下台，在我們1971年退出聯合國，那時還是蔣介石的時代，直到1988年蔣介石過世，前後過了17年、斷掉38個國家，「所以有人說斷交，部長就要下台，那當時不就要找38個外交部長來做？不可能嘛。」

陳水扁指出，所以要說斷最多、比例最高的就是那17年，1年超過2個以上，講這些歷史是要說，台灣不分朝野、藍綠，通通一樣，「阿共就是那種壞鄰居啦！大家要團結，好不好？」