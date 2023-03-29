高雄仁武區觀音湖因久旱不雨，加上水閘門與堤防工程施工放流部分湖水，目前湖水近乎乾涸見底，造成湖中數萬尾吳郭魚等魚類死亡，魚屍滿布湖底。（黃子明攝）

高雄仁武區觀音湖因久旱不雨，加上水閘門與堤防工程施工放流部分湖水，目前湖水近乎乾涸見底，造成湖中數萬尾吳郭魚等魚類死亡，魚屍滿布湖底。（黃子明攝）

高雄仁武區觀音湖因久旱不雨，加上水閘門與堤防工程施工放流部分湖水，目前湖底土壤乾裂。（黃子明攝）

高雄仁武區觀音湖因久旱不雨，加上水閘門與堤防工程施工放流部分湖水，目前湖底土壤乾裂。（黃子明攝）

高雄仁武區觀音湖因久旱不雨，加上水閘門與堤防工程施工放流部分湖水，目前湖底土壤乾裂。（黃子明攝）

高雄仁武區觀音湖因久旱不雨，湖中數萬尾吳郭魚等魚類大量死亡，僅剩極少數積水處還有幾尾活魚在掙扎。（黃子明攝）

高雄仁武區觀音湖數萬尾吳郭魚等魚類大量死亡，大群鷺科鳥類在積水處覓食。（黃子明攝）

高雄仁武區觀音湖因久旱不雨導致魚群死亡，魚屍躺在湖底乾裂土壤上被太陽曝曬而發出惡臭。（黃子明攝）

緊鄰觀音湖旁一處同樣屬於台糖土地的空地，工人正在開挖滯洪池，未來與觀音湖將共同為附近仁武地區提供調節洪水功能。（黃子明攝）

高雄仁武區觀音湖因久旱不雨導致魚群死亡，魚屍躺在湖底乾裂土壤上被太陽曝曬而發出惡臭，一名居住附近居民仍走進湖底拍攝魚屍。（黃子明攝）

南部地區久旱不雨，雲嘉南各水庫水位直直降，有效蓄水量大多介於百分之二、三十之間，最低的曾文水庫僅剩11.3％，不只民生與農工業用水拉警報，大量水族也因這波乾旱而遭殃；位於高雄仁武區的觀音湖因興建水閘門、堤防等設施，之前先行放流部分湖水，如今旱象導致近乎完全乾涸見底，湖中原本數萬尾吳郭魚等魚類大量死亡，周遭空氣中飄散陣陣惡臭，乾裂的庫底滿布點點白灰色魚屍，僅剩極少數積水處還有幾尾活魚在掙扎。

據一位到環湖步道散步的附近居民表示，觀音湖數十年來不曾發生類似情形，即便前年全台大乾旱也沒有像這次全湖見底，他還特地走到湖底拍攝乾死的魚屍；湖邊的福德殿住持也表示，觀音湖具有調節附近洪水功能，平常山上雨水會先流進山坡邊的兩個小池，然後再匯入湖中，但目前兩個小池已經長滿雜草，這也是他首次看到的景象。

緊鄰觀音湖旁一處同樣屬於台糖土地的空地，工人正在開挖滯洪池，未來與觀音湖將共同為附近仁武地區提供調節洪水功能，目前旱象正巧方便工程單位施工，滯洪池雖可因應日益普遍的極端氣候，但急迫性的缺水問題仍需依賴普降甘霖，以解燃眉之急。