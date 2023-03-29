現代人健康意識抬升，網路上流傳許多養生祕訣，不過大陸營養師谷傳玲在小紅書指出，有7大NG行為其實只是「無效養生」，對於身體不但沒有好處，反而可能造成負擔，比如喝大骨湯補鈣、早上喝淡鹽水排毒、食物要趁熱吃、喝果汁補充維生素C等等。

▎早上起床喝淡鹽水排毒

不少人會把身體各種代謝物稱為「毒素」，並認為喝淡鹽水，就可以讓毒素透過尿液、糞便或汗液排出體外，但其實喝一杯普通水就能達到同樣的效果，喝淡鹽水反而會讓身體更容易缺水，血壓也更容易失控。

▎喝白粥養胃

白粥軟爛，一口下肚，不但不用嚼，胃也不需要磨碎，但這其實不是在養胃，只是節省了胃的工作；此外，白粥的主要成分為水和澱粉，不但沒有營養，還容易導致血糖上升，實在不是養胃的好選擇。

▎喝大骨湯補鈣

大骨湯真的不能補鈣，即便把骨頭剁碎、加醋一起煮，骨頭裡的鈣也很難溶解到湯裡，因此一碗濃郁的大骨湯下肚，喝進去的不是鈣，而是普林（又譯嘌呤）和脂肪。

▎喝紅酒養顏美容

紅酒內確實富含具有抗氧化、抗發炎的白藜蘆醇，適量喝一點無妨，但不到能養顏美容的效果，還不如吃葡萄；而且喝酒會傷肝，哪怕只喝了一小口都對肝臟有影響。

▎喝果汁補充維生素C

首先，不是所有水果都富含維生素C，像蘋果汁、葡萄汁等的維生素C含量就很低，而且果汁裡的游離糖（指食品和飲料在食品加工時加入的醣類）含量很高，不僅容易讓血糖上升，還會增加脂肪肝的風險。若想補充維生素C，建議可以吃柑橘類的水果，或草莓、奇異果等水果。

▎趁熱吃

不少家長都會告訴孩子「飯要趁熱吃，湯要趁熱喝」，但國際癌症研究機構（IARC）明確指出，超過攝氏65度的熱飲、燙食都具有致癌風險。

▎飯菜放涼再放冰箱

食物在室溫下放涼的過程，非常容易滋生細菌，如果吃之前又沒有徹底加熱，就容易導致食物中毒；因此最好的做法是，熱的飯菜盡快裝進消毒好、可以密封的保鮮盒內，並立刻放進冰箱冷藏。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！