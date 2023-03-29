高市府29日由副市長林欽榮主持召開第111次都市計畫委員會，審議通過亞灣2.0都市計畫變更，林欽榮指出，依循行政院核定的亞灣5G AIoT創新園區推動方案，市長陳其邁去年11月宣布啟動亞灣2.0計畫，配合006688獎勵企業投資方案。

他說，根據高雄經發局統計，迄今已吸引逾113家國際大廠、新創事業、國際加速器或共創夥伴進駐，投資近154億元、創造逾327億元產值，而29日都委會通過亞灣2.0都市計畫變更，係以獎勵土地使用項目、調整都市設計基準等措施，吸引產業群聚，創造產住商辦複合使用；同時兼顧各基地投資財務彈性，與水岸開放多元使用等效益。

林欽榮表示，未來也會配合獎勵企業進駐亞灣媒合平台與各項產業招商補助等措施，持續擴大亞灣5G AIoT創新園區，成為企業總部中心聚落、金融創新示範與多元水岸生活夜經濟。

高雄都發局長吳文彥表示，都市計畫通過後，將會盡快發佈公告實施，以利高市府配合經發局今年3月3日函頒的「高雄市政府獎勵企業總部進駐亞洲新灣區作業要點」，由副市長層級整合經發、捷運、地政、財政、都發局等機關，共同與台灣港務公司、中油、經濟部加工區管理處等通力合作，打造企業集團旗艦中心聚落與亞灣水岸生活夜經濟。

高雄都發局表示，此次都市計畫細部計畫變更範圍，包括特文、特貿及特倉等分區的台糖、中油和港務公司等國營事業土地約43.54公頃，係配合亞灣5G AIoT 創新園區、及亞灣2.0產業經濟發展推動，研擬土地使用管制要點及都市設計基準。

都發局說，因應企業及人才進駐，此次細部計畫調整包含特貿區住宅比例適度放寬，住宅容積由之前的10％到12％，提高到30％，此外，為了鼓勵企業投資營運總部及其附屬設施與高市策略性產業發展，另外給予20％的容積獎勵。

過去慣稱亞灣特區的590公頃「多功能經貿園區」，在扣除「亞灣2.0」的43.54公頃，其餘的546公頃，今年下半年，也將進行都市計畫通盤檢討，高雄都發局指出，將會參考亞灣2.0細部計畫土地使用管制與都市設計基準辦理，創造整體產業人口發展綜效，讓高雄成為產業新南向戰略基地。