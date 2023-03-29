花蓮一名牙醫師於前年6月間突然搬離家中，改與一名外籍移工同住，其妻子及兄弟都均聯繫不上，甚至於去年底出境前往越南居住，讓妻子心寒訴請離婚。花蓮地院審結，判准2人離婚。可上訴。

判決書指出，醫師娘主張，於2016年間與丈夫結婚，但2021年間丈夫突然搬離家中，改與外籍移工同住，於2022年6月起離家未歸，杳無音訊，她事後才發現丈夫出國，雖然數度入境返台，但從未與她聯繫，她嘗試聯絡丈夫也都未果，讓她心灰意冷，依法向法院訴請離婚。

花蓮地院審理時，牙醫師並未出庭辯論，法官勘驗牙醫夫妻居住地的里長證詞，里長證稱認識夫妻倆近4年，但牙醫自2年前就自己住到其他鄉鎮，已經1至2年聯繫不上牙醫，後來才聽醫師娘說牙醫跑到越南，她也很訝異。

法官再囑託家事調查官調查，答覆中提及牙醫的兄弟與兒子都不知其去向，牙醫原登陸的花蓮縣牙醫師公會也表示，牙醫自2022年6月起音訊全無，但查詢牙醫的出入境紀錄，紀錄顯示牙醫仍有入境我國，卻基於自由意志拒絕與妻子聯繫，顯見其妻子主張惡意離家不歸為真，此段婚姻破綻相當深，故判准離婚。可上訴。