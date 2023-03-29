有些人個性保守，生活也就較平淡，不過有的人想法很多，而且天馬行空，與他們相處時，總是驚喜連連。《搜狐網》近日分享3個有著趣味靈魂的星座，他們點子特別多且與眾不同，在群體裡是難以替代的角色。

1、水瓶座

水瓶座機靈又聰明，顏值通常都很高，很注重自己的形象，他們思維與別人不同，在群體間總能提出天馬行空的想法，與水瓶座相處時，有時不太了解他們奇葩的做事方式，當下會讓人很傻眼，但接觸時間長了，會發現他們擁有有趣的靈魂，與他們相處完全不會無聊。

2、牡羊座

牡羊座就像長不大的孩子，他們有自信又陽光，總是給人有個性的第一印象，在群體裡他們很做自己，一旦有了目標，就會努力去爭取，積極的態度很討人喜歡，與牡羊座相處久了，會發現他們思考很正面，就像是一顆小太陽，腦袋裝有很多點子，接觸越久就越上癮。

3、雙子座

雙子座個性與水瓶座相似，思維總是異於常人，在群體間與眾不同，有時甚至過於狂野，但他們並未因此被人討厭，甚至成為無可取代的存在，雙魚座有著有趣的靈魂，面對工作，總是提出超乎現實的點子，生活也是驚喜不斷，喜歡參加各種活動，日子過得很有趣。