台鐵官網指出，受死傷事故影響，自17：32起北湖站至新豐站間南下/北上列車，改以東線單線行車，預計晚間19:30才會恢復雙向通行。

臉書粉專「合鐵事故通報平台」則指出，下午湖口車站發生人員掉落軌道事故，北上及南下列車將有所延遲。