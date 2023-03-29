下班通勤注意！台鐵死傷事故 北湖-新豐單線通行 18:162023/03/29 中時新聞網 吳長諭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵湖口車站下午17時許發生死傷事故，影響列車通行。（示意圖／報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵官網指出，受死傷事故影響，自17：32起北湖站至新豐站間南下/北上列車，改以東線單線行車，預計晚間19:30才會恢復雙向通行。 臉書粉專「合鐵事故通報平台」則指出，下午湖口車站發生人員掉落軌道事故，北上及南下列車將有所延遲。 苗栗 談文火車站無公廁 台鐵允改善 長庚醫院直達八堵車站 基隆免費接駁車增4站 安樂八堵免費接駁車成效佳 試辦延至6月底 #台鐵 #死傷事故 #新豐 #北湖 #通勤 也許您會感興趣 推薦閱讀 我家門前有鐵軌！火車噪音擾民快發瘋 台鐵提這2解方 20:012023/03/21 生活 三大生活圈通勤月票7月上路 5月祭5千消費金搶國際旅客 15:222023/03/27 政治 鶯歌火車站增設12座電扶梯 預計8月啟用 16:292023/03/25 生活 紓解客運9026運能不足 基市23日試辦免費接駁公車 14:412023/03/22 生活 9026頻脫班 謝國樑：今試辦接駁車 04:102023/03/23 地方新聞 客運9026頻出包 謝國樑：安排接駁公車搭台鐵直達車 12:462023/03/22 生活 八堵車站停車場封2年遲未開放 議員督促盡早完工使用 16:552023/03/22 寶島 台鐵藍皮解憂號小書包回歸 「開往枋寮」4／1開賣 10:352023/03/29 生活 學生每天通勤4小時「台中到南投」 原因曝光 17:462023/03/23 生活 用電大戶電價漲17％ 雙鐵年增3億電費 11:112023/03/22 生活 國道客運9026大脫班 蔡適應促公總增加業者經營 09:132023/03/29 生活 三貂嶺生態友善隧道 28日起開放平日免預約 12:512023/03/25 生活 謝國樑籲市民多利用接駁公車 市府順應民意增加站點 11:392023/03/23 生活 雙鐵電費有解 經濟部同意申請節電計畫 12:562023/03/23 生活 獨》台鐵內部檢定考超亂！重複用相同試卷、逕調及格分數 12:512023/03/23 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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