有位弟弟疑向姊姊討零用錢不成，卻和姊姊男友爆發肢體衝突，雙方持擀麵棍、雨傘互K。

新北市新莊區有民眾目擊2男子在街頭上互相攻擊，一人拿雨傘、一人握擀麵棍互打，站在一旁的女子急勸架不成哭了，附近鄰居發現後報警，經警方到場了解，姊弟間疑先有嫌隙，弟弟疑向姊姊討錢不成，姊姊男友見狀幫出氣，雙方便從中信街追車到中港路，爆發肢體衝突，姊姊男友多處擦挫傷，弟弟頭部見血也掛彩。

日前有位弟弟疑經常和姊姊要零用錢不成，和姊姊已先有嫌隙，25日上午他見姊姊回家後，要再離開前，見姊姊不理會他，轉頭就坐上男友車，這舉動也引發他的不滿，便從新北市新莊區中信街騎車一路跟隨至中港路，而姊姊男友為了要幫出氣，便停下車拿出雨傘要和他理論，而他也不甘示弱地拿出擀麵棍，雙方便爆發流血衝突。

附近民眾見狀趕緊報警，雙方激烈的互打，勸架的姊姊也在一旁急到哭，這起互毆事件也造成弟弟頭部、臉部掛彩流血，而姊姊男友則多處擦挫傷，雙方的機車也倒在地上，弟弟也和姊姊男友互告傷害，姊弟恐因此撕破臉。