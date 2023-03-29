香港信報報導，恒指開盤漲563點，報20,348，升幅隨即擴大，最多升653點，最高至20,437，創三周高位，之後升幅收窄，中午升378點。午後曾僅升323點，見20,107點全日低。恒指收盤升407點或2.06％，報20,192。
國指收報6,878，升149點或2.2％。科指升102點或2.47％，收4,246點。全日成交額為1,464.1億港幣。
個股方面，阿里巴巴升12.2％，報94.55港幣，為表現最好藍籌，成交額達155.74億港幣。翰森製藥跌1.9％，為表現最差藍籌。
阿里巴巴啟動史上最大組織變革，帶動港股29日早段一度飆逾600點，雖然升幅之後收窄，但仍能重上兩萬點關收盤。
香港信報報導，恒指開盤漲563點，報20,348，升幅隨即擴大，最多升653點，最高至20,437，創三周高位，之後升幅收窄，中午升378點。午後曾僅升323點，見20,107點全日低。恒指收盤升407點或2.06％，報20,192。
國指收報6,878，升149點或2.2％。科指升102點或2.47％，收4,246點。全日成交額為1,464.1億港幣。
個股方面，阿里巴巴升12.2％，報94.55港幣，為表現最好藍籌，成交額達155.74億港幣。翰森製藥跌1.9％，為表現最差藍籌。
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