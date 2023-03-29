雲林縣北港鎮朝天宮第11屆董監事選舉，依廟方章程規定原本須於2021年舉行，但因疫情延宕2年，朝天宮1名董事29日表示今年疫情趨緩，廟方決定進行改選，預計10月投票，目前將先成立選務委員會，進行選舉人、候選人資格審核等相關事宜，惟仍有疫情復燃等不可抗拒變數，一切以廟方公告為主。

北港朝天宮章程規定，每4年舉辦1次董監事選舉，本屆（第10屆）董監事於2017年選出，本應在2021年10月進行第11屆董監事選舉，但2021年初新冠肺炎開始蔓延，廟方基於防疫考量決定延後1年，2022年疫情仍相當嚴峻，只能繼續延後，直到今年初疫情趨緩，得以展開選舉相關事宜。

朝天宮1名董事表示，依廟方章程規定，選舉人資格為北港鎮內15里戶長，約5000餘人，為慎重起見，必須先進行選舉人名冊編造、資格審核、名冊公開陳列、呈報選舉人名冊、發布選舉公告，再發布候選人登記公告，由選務委員會審查候選人資格，公告後進行抽籤，最後才進行投開票作業。

這名董事說，日前經董監事開會，初步決定本月30日將討論選務委員名單，6月遴聘並成立選務委員會，以利整個選舉推動，6、7月進行選舉人資格確認，9月公告候選人名單，10月進行投票，但由於過程相當繁複，且可能面臨疫情復燃等不可抗拒變數，因此確切選舉事宜均以廟方公告為主。

北港鎮蔡姓戶長表示，朝天宮董監事選舉，選舉人資格限定北港鎮內15里戶長，鎮外13里民眾一直爭取投票權，希望全鎮鎮民都能投票。據了解，有意參選第11屆董監事的人相當多，希望選舉結果出爐後，當選者能考慮全鎮普選這件事。