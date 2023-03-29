被封為「本土劇女神」的女星吳婉君，近年凡是她有出演的作品，幾乎都會創下高收視，她也被讚為收視保證。吳婉君最近到西班牙度假，選擇入住古色古悠的飯店，但洗澡洗一半裸體狀態被通知「消防演習」，沒辦法整理儀容，就隨便套上衣物衝到大廳，超真實模樣立刻讓全場所有人笑開懷。

吳婉君昨（28日）在臉書分享人在西班牙遇到的糗事，她透露自己在飯店裡洗頭，洗到一半被通知正在進行消防演習，第一時間不清楚要去外面集合，直到被告知要下樓，她趕緊用浴巾包裹溼答答的頭髮，趕緊套上衣服就衝下樓；沒想到吳婉君抵達大廳後，才發現糗大了。

吳婉君洗頭洗一半遇到消防演習。（圖／摘自吳婉君Cocco Wu臉書）

原來吳婉君下樓時演習已經結束，她就以洗澡洗一半、沒打理好儀容的樣子就衝出來，飯店大廳所有人看到她，都忍不住笑了出來，包含飯店服務人員和各國遊客，她也尷尬地跟著亂笑，場面超鬧又很糗；事後吳婉君無奈地說，「我有認真參與（演習）啊！這樣很真實欸」。

許多網友看到吳婉君不顧形象的樣子，都紛紛留言安慰她，「這樣的造型很可愛，很真實啊」、「這一幕一定也會讓在場的人留下很深的印象」、「很real耶，好險不是圍浴巾」；吳婉君還在底下加碼自曝，「被通知要下樓的時候真的是裸體」。