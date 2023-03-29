前總統馬英九赴陸祭祖參訪引發熱議，綠營在馬英九28日喊出「中華民國」後，竟又帶風向說他不敢講「總統」2字，被國民黨北市議員鍾沛君打臉指出，馬英九當天傍晚與江蘇省委書記信長星會面時，就提到了台灣總統，讓綠營失智列車一翻再翻。胸腔科名醫蘇一峰對此也直呼，台灣有哪個政治人物敢踏上中國土地提到台灣是國家？小粉紅與小粉綠都崩潰了，本來是想拿放大鏡檢視馬前總統的，結果沒想到他成為勇士。

鍾沛君表示，馬英九昨天參觀南京總統府時，因對現場媒體記者說了多次「這個」2字，就被綠營拿去造謠，說他不敢講「總統」。她狠酸，可以體會綠營如今的尷尬，因他們本來造謠馬英九不敢說總統、民國等字，結果在第一天行程，民國跟總統一次滿足，讓原本磨刀霍霍準備向馬的力道，只能轉移去談桃園的狒狒。她建議，都是為了中華民國和台灣好，就算綠營說不出馬英九一句好話，也別瞎掰造謠、丟人現眼。

「說真的，台灣有哪個政治人物，敢踏上中國土地上提到台灣是國家？」蘇一峰今(29日)也發文直言，馬前總統幾句話，小粉紅與小粉綠都崩潰了！本來是想拿放大鏡檢視馬前總統的，結果沒想到他成為勇士。

網友表示「對馬前總統又多了一份敬意，真男人」、「沒有ee，都不知道小馬哥有多棒」、「別擔心，綠營網軍會造謠或者扭曲去攻擊馬英九的」、「馬總統太棒了！」、「不知道我們辣台妹敢不敢在美國喊台灣獨立啊」、「綠營光是誰接機，有沒有紅毯，就可以酸兩天」。