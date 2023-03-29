不滿去年屏東縣長選舉過程，國民黨候選人蘇清泉29日一口氣向8名投開票所主任管理員及監察員提出刑事告訴，更強調不排除第二波追加提告；屏東縣選委會表示，雖然不願意再隨之起舞，但仍然要為無辜辛苦的選務人員表達遺憾。

屏縣選委會表示，蘇清泉對8名選務人員提告，並強調未來還要追加提告30個投開票所、60人，甚至說出「很多、不是少數選務人員為無良政客服務？」等字眼，屏東縣選委會雖然不願意再隨之起舞，但仍然要為無辜辛苦的選務人員表達遺憾。

請蘇先生面對法律，要依據事實證據說話，不要任意汙衊、恐嚇以公教體系為主的選務人員。尤其每個投開票所都配置有各政黨推薦的監察人員，絕不是單一選務人員可以左右的，何況，蘇先生聘任的律師在法庭無法提出選舉人名冊遭開拆或竄改的證據，顯然是個人臆測。

屏東縣選舉委員會再次呼籲，選舉爭訟應尊重司法程序，也尊重當事人的訴訟權，但採取司法途徑應依據事實及證據，切勿任意指控或僅憑臆測興訟，徒增司法資源耗費。