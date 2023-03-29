7-ELEVEN響應政府政策，滿足消費者民生需求，自3月30日起於雙北限定7-ELEVEN門市陸續販售專案進口盒裝雞蛋，每人限購1盒，售完為止。

7-ELEVEN積極響應政府政策，於3月30日起販售進口蛋10入裝／盒，售價68元，效期為14天，盒裝蛋品將於台北市、新北市逾900間限定7-ELEVEN門市陸續到店販售。因貨量有限，每人限量1盒、售完為止，滿足民眾就近採買需求，7-ELEVEN將持續積極爭取全台門市販售專案進口盒裝雞蛋，後續供貨以政府調度為主。

全家便利商店配合政府進口雞蛋販售政策，將於明日(3／30)起開賣常溫進口蛋10入裝／盒，售價68元，將配送至苗栗、台中及南投中部地區420間店舖販售，每人限購1盒、售完為止。「全家」將積極配合政府蛋品相關供應及調度，盡力滿足消費者蛋品需求。

萊爾富則回應目前尚未有販售進口蛋的進一步消息，有新進度將即時公布。