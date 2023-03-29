蔡英文總統今日啟程出訪中美洲，並將過境美國，引發大陸外交部與國台辦齊聲批評。陸委會對此回應，中華民國是主權國家，與友好國家互動往來是正當權利，「中共無權置喙」。

陸委會29日透過書面表示，蔡總統出訪我邦交國及過境美國安排，過去已有慣例。中華民國是主權國家，與友好國家互動往來是正當權利，也是台灣民眾的期待，中共無權置喙。

陸委會指出，蔡總統「民主夥伴共榮之旅」，深化和友邦交流合作，展現台灣是國際社會的良善力量，也是全球經濟的關鍵力量，不會因為外來壓力阻撓台灣走向世界的決心。

陸委會呼籲北京當局，對蔡總統出訪應平常心看待，切勿誤判情勢，刻意升高台海緊張、破壞兩岸關係。

大陸外交部發言人毛寧29日表示，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對蔡英文以任何名義、任何理由訪美，堅決反對美方違反一個中國原則，同台灣當局進行任何形式的接觸。她並批評，「美方一味縱容支持台獨分裂勢力，性質惡劣」。

國台辦發言人朱鳳蓮則說，蔡英文過境美國本質上是「倚美謀獨」的行徑；而她如果與麥卡錫接觸，將是破壞台海和平穩定的挑釁，「我們對此堅決反對，必將採取措施堅決回擊」。