總統蔡英文今（29日）啟程出訪中美洲，展開「民主夥伴共榮之旅」，30日凌晨將過境美國紐約，美方本來要對此進行簡報，但突然通知延後，後來更直接「取消」。前大使介文汲質疑，美國原本是要用台灣當做一個籌碼，可能大陸提出一些條件，而美國接受了大陸的條件。

針對蔡英文赴美過境簡報提前被喊卡，怎麼看背後操作與因素？介文汲今接受《中天新聞》訪問時質疑，美國再一次打台灣牌，用台灣作為一個籌碼；原本美國應該準備給台灣這樣的一個待遇，可能大陸提出一些條件，美國接受了大陸的條件，而把台灣出賣了。

另外，針對美中台關係，介文汲指出，美國從頭到尾就把台灣當作抑制中國大陸崛起的工具。現在美國跟中國大陸的關係，問題很多，雙方要談判的事情很多，因此，彼此讓步、妥協的空間就會很多。一旦最後美國若對中國大陸做出妥協，可能就是台灣，台灣會是美國跟中國大陸交涉談判的籌碼。

介文汲接著點出，蔡英文這次在美會受到什麼待遇、可去什麼地方、是不是可以公開活動？都是現在美國跟中國大陸拿來作為談判籌碼的。