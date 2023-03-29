紀錄片《九槍》導演蔡崇隆，獲頒「楊士琪紀念獎」。（國家影視聽中心提供）

國家電影及視聽文化中心（下稱國家影視聽中心）29日舉辦「第三屆傑出影視聽工作者聯合頒獎典禮」，有別於金馬獎、金鐘獎，「第三屆傑出影視聽工作者聯合頒獎典禮」的得獎名單是來自電影、電視、廣播各個業內團體，邀請從業第一線專業人士選出今年度優秀的得獎者。

由台北市電影戲劇業職業工會頒發「年度傑出影視工作者」獲獎人，就是電影發行領域耕耘30多年、業界人稱「姚哥」的姚經玉。目前擔任海鵬影業總監的他，將無數國際佳作引進台灣，不僅曾幫侯孝賢、蔡明亮、張作驥等國際級導演行銷電影，更是優秀台灣電影及新銳導演推向國際舞台的關鍵人物。

頒獎人中華民國電影事業發展基金會董事長朱延平就表示：「姚經玉從事藝術電影發行已經非常多年，這幾年還繼續做新導演的監製，他最難能可貴的就是永遠都有對電影的那股熱情。」

今年度獲獎人還有配音作品超過千部，由臺北市配音人員職業工會頒發「配音工會終身奉獻獎」的資深配音員李香生。他為卡通《海綿寶寶》蟹老闆注入聲音靈魂，也讓港星黃秋生、梁家輝的國語配音電影更有魅力。李香生將獎項獻給讓他毫無後顧之憂致力配音工作，更在他罹癌後無微不至照顧的妻子，上台致詞一句：「老婆辛苦了，今天這個獎是妳的。」讓在場所有來賓為之動容。

以創新手法拍攝紀錄片《九槍》，獲頒「楊士琪紀念獎」的導演蔡崇隆感性發言：「我以前喜歡電影、也想當記者，楊士琪小姐是我的楷模之一。」他特別在紀錄片《九槍》中，致敬楊士琪過去對新電影時期的支持與鼓勵，並哽咽表示：「我以身為台灣的創作者為榮！我們在台灣歷史發展的關鍵階段，雖然走得有點辛苦，但相信我們一定可以讓台灣更好。」

此外還有投入廣播工作半世紀，獲頒「年度最佳廣播專業經理人」的資深廣播人陳宏津；捐贈105部台語片拷貝，並持續不墜研發攝影與沖印技術，獲頒「年度影視聽遺產保存貢獻獎」的大都影業董事長洪慶雲；以及致力口述影像服務研發、推廣，實踐文化平權獲頒「台灣影評人協會特別貢獻獎」的趙又慈等12位獲獎者。