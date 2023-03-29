環球時報(Global Times)報導，中共解放軍 (PLA)最近舉行了一場陸空聯合演習，模擬地面部隊遭遇F-35匿蹤戰機該如何對抗，而擔任具有匿蹤能力的假想敵戰機，的就是大陸自製的5代機殲20。

【軍事演練】陸軍第75集團軍某防空旅與駐地空軍展開陸空聯合對抗演練

PLA第75集團軍所屬防空旅與空軍駐該地區部隊，於初春時在華南廣西壯族自治區中部地區，舉行實戰場景聯合對抗演練，此次演習在連結陸軍和空軍部隊之間的指揮體系統合化，形塑成具備綜合作戰能力的系統。

據中央電視台報導，擔任假想敵的進攻方，在夜間發動攻擊，並使用強電磁干擾，但防守方仍然能夠部署反制措施。一段新聞影片顯示，一架陸軍高砲瞄準並跟踪殲20隱形戰鬥機，當時這戰機正在低空飛行，達到可以目測確認的狀態。

大陸軍事專家傅前哨表示，美國與其盟國已經服役了大量F-35戰機，這些戰機主要用於對地打擊任務，而不是空中優勢任務。這意味著 F-35 會從低空突破防空系統，在那種情況下，遠程雷達和飛彈可能會失去優勢，而陸軍的短程雷達、紅外與光學雷達、安裝在高機動車輛上的防空砲與低空飛彈就變得越來越重要。

傅前哨說，匿蹤戰機並非完全雷達不可見，而是容易被雷達忽視，因此需要疊加陸軍與空軍，多地點的防空系統，集成和共享即時資料，就有更大的機率找到。「除了隱身飛機，低空飛行、小型和緩慢的無人機也可是主要威脅。」