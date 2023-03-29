現在許多人都會透過外送平台訂購美食，節省親自採買一餐的時間。一位女子近日叫外送披薩，沒想到打開紙盒才發現，披薩竟然成了「捲餅」，下半片餅皮和鮮蝦、火腿整個擠成一團，上半片餅皮看似完好，實際上卻是只剩下火腿緊緊黏在餅皮上，貼文曝光後引發熱議。

披薩盒上黏有披薩材料。（翻攝自爆怨2公社臉書）

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，她多次透過某平台訂購外送披薩，「第一次打開這麼衝擊的」，上半部的餅皮只剩下4片火腿苦撐，下半部的餅皮則是混著鮮蝦、火腿堆成一團，紙盒上還能看到披薩醬料、甚至一小片火腿黏在上頭。

女子分享披薩慘況。（翻攝自爆怨2公社臉書）

原PO提到，其實她過去也這樣訂購幾次披薩，不過每次來的時候都很完美，只有這次送來的披薩是這樣，且外送員抵達地點時什麼都沒有說；最後雖然她還是全部吃進肚子裡，不過也已經向客服反映。

對此，許多網友紛紛回應，「外送員先去跑了一趟山才到你家的吧」、「戰損級別的披薩」、「會不會是從烏俄邊境送過來的」、「一個剛上完體操課的披薩回家了」、「你家門口是不是有雲霄飛車的軌道」，另外有內行人分析，可能該名外送員只有準備較小的外送箱，無法讓披薩盒完整平放，以斜放狀態進行外送才會導致披薩擠成一團。